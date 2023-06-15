Il congegno detonatore della granata

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il congegno detonatore della granata' è 'Spoletta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPOLETTA

Perché la soluzione è Spoletta? La spoletta è un meccanismo fondamentale utilizzato come congegno detonatore della granata, responsabile di attivare l'esplosione al momento desiderato. Essa consiste in un dispositivo di innesco che, una volta azionato, permette alla carica esplosiva di scatenarsi, garantendo l'efficacia dell'arma. La sua funzione è cruciale per il funzionamento sicuro e affidabile della granata, poiché controlla il processo di detonazione. La precisione e la qualità della spoletta influenzano direttamente l'uso e la sicurezza dell'ordigno.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il congegno detonatore della granata". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Il congegno detonatore della granata nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Spoletta

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il congegno detonatore della granata" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il congegno detonatore della granata" conferma che la soluzione 'Spoletta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Spoletta

S Savona P Padova O Otranto L Livorno E Empoli T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il congegno detonatore della granata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Spoletta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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