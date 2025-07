Il dispositivo per far scoppiare la granata nei cruciverba: la soluzione è Spoletta

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il dispositivo per far scoppiare la granata' è 'Spoletta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPOLETTA

Curiosità e Significato di Spoletta

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Spoletta, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Spoletta? La parola spoleta indica il dispositivo che, una volta attivato, fa scoppiare la carica di una granata o di un ordigno esplosivo. È un componente fondamentale per innescare l’esplosione al momento desiderato. In ambito militare e tecnico, rappresenta il meccanismo di innesco che garantisce la sicurezza e l’efficacia dell’ordigno. Conoscere il termine aiuta a capire meglio come funzionano questi strumenti complessi.

Come si scrive la soluzione Spoletta

La definizione "Il dispositivo per far scoppiare la granata" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

P Padova

O Otranto

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

