Congegno esplosivo fissato dai sub alla carena della nave nemica

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Congegno esplosivo fissato dai sub alla carena della nave nemica' è 'Mignatta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MIGNATTA

Perché la soluzione è Mignatta? Una mignatta è un congegno esplosivo fissato dai sub alla carena di una nave nemica. Questa tecnica viene utilizzata in operazioni militari per danneggiare o affondare le imbarcazioni avversarie in modo nascosto e efficace. La mignatta viene posizionata strategicamente sotto la superficie dell'acqua, spesso durante missioni di guerra subacquea. La sua funzione principale è quella di provocare danni significativi alla struttura della nave colpita, compromettendone la stabilità e la sicurezza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Congegno esplosivo fissato dai sub alla carena della nave nemica". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Congegno esplosivo fissato dai sub alla carena della nave nemica nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Mignatta

La definizione "Congegno esplosivo fissato dai sub alla carena della nave nemica" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Congegno esplosivo fissato dai sub alla carena della nave nemica" conferma che la soluzione 'Mignatta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Mignatta

M Milano I Imola G Genova N Napoli A Ancona T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Congegno esplosivo fissato dai sub alla carena della nave nemica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mignatta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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