Congegno esplosivo fissato dai sub alla carena della nave nemica
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Congegno esplosivo fissato dai sub alla carena della nave nemica' è 'Mignatta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MIGNATTA
Perché la soluzione è Mignatta? Una mignatta è un congegno esplosivo fissato dai sub alla carena di una nave nemica. Questa tecnica viene utilizzata in operazioni militari per danneggiare o affondare le imbarcazioni avversarie in modo nascosto e efficace. La mignatta viene posizionata strategicamente sotto la superficie dell'acqua, spesso durante missioni di guerra subacquea. La sua funzione principale è quella di provocare danni significativi alla struttura della nave colpita, compromettendone la stabilità e la sicurezza.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Congegno esplosivo fissato dai sub alla carena della nave nemica". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Congegno esplosivo fissato dai sub alla carena della nave nemica nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Mignatta
La definizione "Congegno esplosivo fissato dai sub alla carena della nave nemica" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Congegno esplosivo fissato dai sub alla carena della nave nemica" conferma che la soluzione 'Mignatta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 8 lettere della soluzione Mignatta
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Congegno esplosivo fissato dai sub alla carena della nave nemica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mignatta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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