La definizione e la soluzione di: Un congegno che squilla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Un congegno che squilla

Cortocircuito è un esperimento che viene creato per sabotare congegni elettronici e meccanici. viene poi ingigantito da un congegno ingranditore di jumba... Telia Company è la principale compagnia telefonica e operatore di telefonia mobile in Svezia, Finlandia ed Estonia; è attiva anche nel resto della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : Il congegno esplosivo delle granate; Un trillante congegno ; Rimuovere un pezzo da un congegno ; Avviare un congegno ; Quando arrivano squilla il cellulare; Voce... con cui squilla il cellulare; squilla nel telefono; squilla quando arriva una chiamata;

Cerca altre Definizioni