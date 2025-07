L animale granata nel calcio nei cruciverba: la soluzione è Toro

Home / Soluzioni Cruciverba / L animale granata nel calcio

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L animale granata nel calcio' è 'Toro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TORO

Curiosità e Significato di Toro

Non fermarti alla soluzione! Conosci Toro più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Toro.

Perché la soluzione è Toro? Toro è un termine che si riferisce a un animale granata, simbolo di forza e determinazione. Nel calcio, rappresenta una squadra famosa per la sua grinta e passione, come il Torino FC. La parola evoca anche il simbolo del toro, associato alla città di Torino, ed è spesso usata per indicare energia e coraggio in ambito sportivo. Un nome che incarna potenza e tenacia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un animale come la gazzellaFavoloso animale simile a un cavalloIl calcio americanoAnimale dalle corna molto voluminoseAnimale che starnazza

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Toro

Hai davanti la definizione "L animale granata nel calcio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

O Otranto

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A S T T E I C I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TESTI SACRI" TESTI SACRI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.