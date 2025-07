Dispositivo detonatore nei cruciverba: la soluzione è Innesco

INNESCO

Curiosità e Significato di Innesco

Perché la soluzione è Innesco? L'innesco è il dispositivo o elemento che avvia un meccanismo esplosivo o una reazione chimica, come nel caso di una bomba o di un fuoco d'artificio. Funziona come il grilletto che dà il via all'esplosione o alla combustione, garantendo l'attivazione al momento giusto. In parole semplici, è ciò che fa partire tutto, rendendolo fondamentale in molte situazioni tecniche e industriali.

Come si scrive la soluzione Innesco

I Imola

N Napoli

N Napoli

E Empoli

S Savona

C Como

O Otranto

