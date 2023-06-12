L Egidio che fu ministro dell istruzione nel 1954

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L Egidio che fu ministro dell istruzione nel 1954' è 'Tosato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOSATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L Egidio che fu ministro dell istruzione nel 1954" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L Egidio che fu ministro dell istruzione nel 1954". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Tosato? L'Egidio che ricoprì il ruolo di ministro dell'istruzione nel 1954 è ricordato per aver promosso iniziative importanti nel settore educativo. La sua azione ha lasciato un segno duraturo, contribuendo a migliorare le strutture e le politiche scolastiche di quegli anni. La sua esperienza e le sue decisioni sono ancora oggetto di studio, evidenziando il suo ruolo nel progresso del sistema educativo italiano. La sua influenza si riflette nelle riforme che hanno segnato un punto di svolta per il paese.

Questa pagina è dedicata alla definizione "L Egidio che fu ministro dell istruzione nel 1954" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L Egidio che fu ministro dell istruzione nel 1954" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tosato:

T Torino O Otranto S Savona A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L Egidio che fu ministro dell istruzione nel 1954" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

