L Annan che fu a capo dell ONU

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L Annan che fu a capo dell ONU' è 'Kofi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: KOFI

Come completare la definizione Definizione: L Annan che fu a capo dell ONU

L Annan che fu a capo dell ONU Risposta: KOFI

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: K___

K___ Inizia con: K

K Finisce con: I

Definizione: "L Annan che fu a capo dell ONU". Risposta: KOFI. Lunghezza: 4 lettere. Schema utile: K___.

Perché la soluzione è Kofi? Kofi Annan, che fu a capo dell’ONU, è stato un diplomatico di grande rilievo internazionale. La sua leadership ha contribuito a rafforzare il ruolo dell’organizzazione nelle questioni globali e a promuovere il dialogo tra le nazioni. Annan si distinse per il suo impegno nel mantenimento della pace e nella lotta contro la povertà, lasciando un’impronta significativa nel mondo della diplomazia. La sua figura rimane un esempio di dedizione e integrità nel servizio pubblico.

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Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L Annan che fu a capo dell ONU". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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L Annan che fu a capo dell ONU: soluzione cruciverba da 4 lettere

Se la definizione "L Annan che fu a capo dell ONU" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L Annan che fu a capo dell ONU" conferma che la soluzione 'Kofi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Schemi utili per Kofi

Schema parole: 4

La soluzione inizia con K

La soluzione finisce con I

Schema iniziale: K___

Schema finale: KOFI

Le 4 lettere della soluzione Kofi

K Kappa O Otranto F Firenze I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L Annan che fu a capo dell ONU" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Kofi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.