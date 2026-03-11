Dotati di istruzione

SOLUZIONE: COLTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dotati di istruzione" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dotati di istruzione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Colti? Le persone colti sono coloro che possiedono un livello elevato di istruzione e conoscenza, acquisito attraverso studi approfonditi e un continuo aggiornamento. La loro formazione si riflette nella capacità di comprendere e analizzare tematiche complesse, contribuendo in vari campi come la cultura, la scienza e la società. Essere colti implica anche un atteggiamento curioso e una mentalità aperta, pronti a confrontarsi con nuove idee e prospettive diverse. Queste caratteristiche rendono le persone colte figure di riferimento nella comunità.

Se la definizione "Dotati di istruzione" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dotati di istruzione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Colti:

C Como O Otranto L Livorno T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dotati di istruzione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

