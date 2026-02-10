Così è anche denominato il ministro della Giustizia

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Così è anche denominato il ministro della Giustizia' è 'Guardasigilli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GUARDASIGILLI

Perché la soluzione è Guardasigilli? Il termine si riferisce alla figura incaricata di sovrintendere alla giustizia nel paese, assumendo il ruolo di massimo responsabile del sistema giudiziario. Questa figura ha il compito di garantire l'applicazione delle leggi e di coordinare le attività delle corti e delle istituzioni giudiziarie. Viene spesso chiamato con un termine che richiama la funzione di tutela e vigilanza sulla legalità.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Così è anche denominato il ministro della Giustizia" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così è anche denominato il ministro della Giustizia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Così è anche denominato il ministro della Giustizia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così è anche denominato il ministro della Giustizia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Guardasigilli:

G Genova U Udine A Ancona R Roma D Domodossola A Ancona S Savona I Imola G Genova I Imola L Livorno L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così è anche denominato il ministro della Giustizia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

