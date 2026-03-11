Viktor il primo ministro ungherese

Home / Soluzioni Cruciverba / Viktor il primo ministro ungherese

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Viktor il primo ministro ungherese' è 'Orban'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORBAN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Viktor il primo ministro ungherese" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Viktor il primo ministro ungherese". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Orban? Viktor Orban è stato il primo ministro ungherese, noto per le sue politiche nazionaliste e conservatrici. La sua leadership ha segnato profondamente la storia politica del paese, influenzando le leggi e le decisioni governative. Orban ha promosso un forte controllo delle istituzioni e ha adottato posizioni critiche nei confronti dell’Unione Europea. La sua figura rappresenta un punto di riferimento importante nel panorama politico ungherese, lasciando un’impronta duratura sulla nazione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Viktor il primo ministro ungherese nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Orban

Questa pagina è dedicata alla definizione "Viktor il primo ministro ungherese" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Viktor il primo ministro ungherese" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Orban:

O Otranto R Roma B Bologna A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Viktor il primo ministro ungherese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Viktor il premier unghereseViktor, il premier unghereseGiovanni Primo Ministro fra 800 e 900Primo ministro Churchill e marca di sigaretteGiovanni : fu più volte Primo Ministro fra 800 e 900Politico più volte Primo Ministro giapponeseFu Primo Ministro negli anni 1919-20