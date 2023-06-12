Un dolcificante che contiene fenilalanina

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un dolcificante che contiene fenilalanina' è 'Aspartame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASPARTAME

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Perché la soluzione è Aspartame? L'aspartame è un dolcificante artificiale molto utilizzato nelle bevande e negli alimenti a basso contenuto calorico. È composto da due aminoacidi, fenilalanina e acido aspartico, che si combinano per creare un sapore dolce senza apportare molte calorie. La presenza di fenilalanina è importante perché può essere problematica per alcune persone affette da fenilchetonuria, una condizione genetica. L'aspartame viene spesso scelto come alternativa allo zucchero per chi desidera ridurre l'apporto calorico quotidiano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un dolcificante che contiene fenilalanina". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Un dolcificante che contiene fenilalanina nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Aspartame

Per risolvere la definizione "Un dolcificante che contiene fenilalanina", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un dolcificante che contiene fenilalanina" conferma che la soluzione 'Aspartame' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Aspartame

A Ancona S Savona P Padova A Ancona R Roma T Torino A Ancona M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un dolcificante che contiene fenilalanina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aspartame' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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