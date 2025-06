Dolcificante artificiale nei cruciverba: la soluzione è Aspartame

Home / Soluzioni Cruciverba / Dolcificante artificiale

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dolcificante artificiale' è 'Aspartame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASPARTAME

Curiosità e Significato di Aspartame

Vuoi sapere di più su Aspartame? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Aspartame.

Perché la soluzione è Aspartame? Il dolcificante artificiale come l'aspartame è una sostanza usata per addolcire alimenti e bevande senza apportare molte calorie. È molto più dolce dello zucchero, quindi ne serve una quantità minima. Ideale per chi vuole gustare dolci senza sensi di colpa o controllare l'apporto calorico. Un modo intelligente per soddisfare il palato in modo leggero e gustoso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un dolcificante che contiene fenilalaninaIntelligenza ArtificialeUn elemento radioattivo artificialeUn fiume artificiale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Aspartame

Hai trovato la definizione "Dolcificante artificiale" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

S Savona

P Padova

A Ancona

R Roma

T Torino

A Ancona

M Milano

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A N I L N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANILINA" ANILINA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.