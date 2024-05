Un forte dolcificante

Sostantivo

Curiosità su: Il saccarosio, comunemente chiamato zucchero, è un composto organico della famiglia dei glucidi disaccaridi, in quanto la sua molecola è costituita da due monosaccaridi, più precisamente glucosio e fruttosio. A temperatura ambiente e pressione atmosferica si presenta sotto forma di solido (in cristalli) o disciolto in soluzione. Lo si trova largamente in natura, nella frutta (assieme a glucosio e fruttosio, in quantità variabili) e, in piccola quantità, nel miele (in percentuale decisamente più bassa rispetto al fruttosio e al glucosio), sebbene, da sempre, esso si estragga dalle piante della barbabietola da zucchero (soprattutto in Europa) e dalla canna da zucchero (nel resto del mondo). Il saccarosio così estratto viene utilizzato nell'ambito dell'industria alimentare, specialmente dolciaria e pasticciera: lo zucchero comunemente usato in Europa, raffinato quasi completamente, viene chiamato zucchero bianco (o zucchero da tavola o zucchero da cucina), mentre lo zucchero che contiene melassa viene chiamato zucchero bruno.

saccarosio ( approfondimento) m sing (pl.: saccarosi)

(chimica organica) (biochimica) (gastronomia) composto chimico vegetale comunemente noto con il nome di zucchero, formato da un'unità di glucosio ed una di fruttosio unite da un legame etere, ed usato per conferire consistenza o sapore dolce ai cibi

Sillabazione

sac | ca | rò | sio

Pronuncia

IPA: /sakka'rzjo/

Etimologia / Derivazione

composto da saccaro- (dal latino saccharum che deriva dal greco sa cioè "zucchero di canna") e dal suffisso -osio dall suffisso francese -ose contrazione di glucose

Sinonimi

(gastronomia) zucchero

Termini correlati