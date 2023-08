Contiene le frecce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contiene le frecce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FARETRA

Significato/Curiosità : Contiene le frecce

Una "faretra" è un contenitore utilizzato per trasportare e conservare frecce. Solitamente indossata sopra la spalla o attaccata alla schiena, la faretra fornisce un modo pratico per trasportare le frecce in modo accessibile e organizzato. Le frecce sono inserite nella faretra con la punta rivolta verso il basso per evitare incidenti. Questi oggetti erano essenziali per cacciatori, arcieri e guerrieri in molte culture storiche e ancora oggi sono utilizzati in attività come il tiro con l'arco sportivo. Le faretre possono variare in design, materiale e stile, ma il loro scopo rimane quello di agevolare il trasporto e l'uso delle frecce.

