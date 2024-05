Contiene il polline

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Le antère - al singolare antèra - (dal greco antheros, 'fiorito') sono la parte terminale degli stami, gli organi sessuali maschili delle Angiosperme (o piante a fiore) e sono deputate alla produzione del polline. Nello stame l'antera è accompagnata e sorretta da un peduncolo detto filamento. L'antera è composta da due teche, ciascuna dotata di due sacche polliniche prima della maturità, numero costante nelle Angiosperme. Si aprono, solitamente per deiscenza, per diffondere i granuli di polline all'esterno. È una struttura omologa al microsporangio (la struttura che forma i gameti maschili) in altri cladi.

antera ( approfondimento) f (pl.: antere)

(botanica) , parte finale dello stame che racchiude il polline

Sillabazione

an | tè | ra

Etimologia / Derivazione

dal latino anthera, derivazione del greco ossia fiorente