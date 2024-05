Ciò che contiene si distingue per l età

Significato della soluzione per: Cio che contiene si distingue per l eta

L'Enoteca Pinchiorri è un ristorante di Firenze, situato nel settecentesco palazzo Jacometti-Ciofi, in via Ghibellina 87. Il locale è nato come enoteca con il nome di Enoteca Nazionale, iniziando a funzionare anche come vero e proprio ristorante a partire dal 1974. Si tratta di uno dei ristoranti più prestigiosi d'Italia e d'Europa, insignito di numerosi riconoscimenti nel settore dell'alta ristorazione.

Italiano: Sostantivo: enoteca ( approfondimento) f sing (pl.: enoteche) . luogo dove si mostrano e conservano vini pregiati da collezione. (gastronomia) negozio specializzato, per scelta e qualità, in vini. Sillabazione: e | no | tè | ca. Pronuncia: IPA: /eno'tka/ . Etimologia / Derivazione: deriva da eno-, dal greco cioè "vino" e -teca, dal latino theca che deriva dal greco cioè "ripostiglio, deposito, scrigno"; significa quindi "ripostiglio del vino" .