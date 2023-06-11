Una classe costosa degli aerei

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una classe costosa degli aerei' è 'Business'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BUSINESS

Perché la soluzione è Business? La parola BUSINESS si riferisce a una categoria di aerei che si distinguono per il loro alto costo e l'elevato livello di comfort offerto ai passeggeri. Questi velivoli sono progettati principalmente per soddisfare esigenze di viaggi di lavoro e di lusso, garantendo servizi esclusivi e spazi ampi. La loro presenza nel mercato rappresenta il segmento più sofisticato e costoso dell'aviazione, attirando clienti che cercano prestazioni e servizi di alto livello durante i loro spostamenti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una classe costosa degli aerei". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Una classe costosa degli aerei nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Business

In presenza della definizione "Una classe costosa degli aerei", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una classe costosa degli aerei" conferma che la soluzione 'Business' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Business

B Bologna U Udine S Savona I Imola N Napoli E Empoli S Savona S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una classe costosa degli aerei" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Business' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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