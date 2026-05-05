Era nella più bassa classe sociale di Sparta

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Era nella più bassa classe sociale di Sparta' è 'Ilota'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ILOTA

Perché la soluzione è Ilota? Il termine ILOTA si riferisce a una persona appartenente alla classe sociale più bassa di Sparta, spesso considerata esclusa dai privilegi e dai diritti dei cittadini più elevati. Questa condizione di svantaggio comportava limitazioni significative nella partecipazione alla vita politica e militare, e spesso portava a una condizione di sottomissione e marginalità. La posizione sociale di ILOTA era strettamente legata alle rigide strutture della società spartana, che differenziavano nettamente le classi e le responsabilità di ciascuna.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Era nella più bassa classe sociale di Sparta". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Era nella più bassa classe sociale di Sparta nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ilota

La soluzione associata alla definizione "Era nella più bassa classe sociale di Sparta" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Era nella più bassa classe sociale di Sparta" conferma che la soluzione 'Ilota' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ilota

I Imola L Livorno O Otranto T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Era nella più bassa classe sociale di Sparta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ilota' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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