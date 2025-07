Un affare per il manager nei cruciverba: la soluzione è Business

Home / Soluzioni Cruciverba / Un affare per il manager

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un affare per il manager' è 'Business'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BUSINESS

Curiosità e Significato di Business

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Business, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Business? Business indica l'attività commerciale o imprenditoriale svolta per ottenere profitto. È un termine che racchiude tutto ciò che riguarda imprese, aziende e scambi economici, rappresentando l'insieme di operazioni e strategie per far crescere un'attività. Per un manager, il business è il campo in cui si applicano competenze e decisioni per raggiungere obiettivi e successo nel mercato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un affare da managerUn manager ai verticiFacilita la conclusione di un affarePremia molti managerUn affare del negoziante

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Business

Hai trovato la definizione "Un affare per il manager" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

U Udine

S Savona

I Imola

N Napoli

E Empoli

S Savona

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R E G E E N L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GENERALE" GENERALE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.