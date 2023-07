Grande classe di animali striscianti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande classe di animali striscianti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RETTILI

Significato/Curiosità : Grande classe di animali striscianti

I rettili costituiscono una vasta classe di animali striscianti che includono serpenti, lucertole, tartarughe e coccodrilli, tra gli altri. Caratterizzati dalla presenza di scaglie sulla loro pelle, i rettili sono essenzialmente creature a sangue freddo, il che significa che la loro temperatura corporea è influenzata dall'ambiente circostante. Questa classe di animali ha colonizzato diversi habitat in tutto il mondo, dai deserti alle foreste tropicali e agli oceani. Molti rettili depongono uova, ma alcune specie sono vivipare, partorendo i loro piccoli già formati. Essendo predatori efficienti, i rettili svolgono un ruolo importante negli ecosistemi, aiutando a controllare le popolazioni di altre specie.

