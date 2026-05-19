Potenti aerei con un motore centrale e due laterali

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Potenti aerei con un motore centrale e due laterali' è 'Trireattori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRIREATTORI

Perché la soluzione è Trireattori? I trireattori sono aerei caratterizzati da un design unico, con un motore centrale e due laterali, che contribuiscono a migliorare la stabilità e le prestazioni durante il volo. Questa configurazione permette di distribuire il peso e la potenza in modo equilibrato, favorendo una maggiore efficienza aerodinamica. I trireattori sono stati utilizzati in ambito militare e commerciale, offrendo un'elevata capacità di carico e una buona autonomia. La loro forma distintiva li rende facilmente riconoscibili nel cielo.

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Potenti aerei con un motore centrale e due laterali nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Trireattori

Per risolvere la definizione "Potenti aerei con un motore centrale e due laterali", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Trireattori'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Potenti aerei con un motore centrale e due laterali

Potenti aerei con un motore centrale e due laterali Risposta: TRIREATTORI

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: T__________

T__________ Inizia con: T

T Finisce con: I

Le 11 lettere della soluzione

T Torino R Roma I Imola R Roma E Empoli A Ancona T Torino T Torino O Otranto R Roma I Imola

La soluzione 'Trireattori' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Potenti aerei con un motore centrale e due laterali". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.