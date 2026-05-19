Potenti aerei con un motore centrale e due laterali
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SOLUZIONE: TRIREATTORI
Perché la soluzione è Trireattori? I trireattori sono aerei caratterizzati da un design unico, con un motore centrale e due laterali, che contribuiscono a migliorare la stabilità e le prestazioni durante il volo. Questa configurazione permette di distribuire il peso e la potenza in modo equilibrato, favorendo una maggiore efficienza aerodinamica. I trireattori sono stati utilizzati in ambito militare e commerciale, offrendo un'elevata capacità di carico e una buona autonomia. La loro forma distintiva li rende facilmente riconoscibili nel cielo.
Potenti aerei con un motore centrale e due laterali nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Trireattori
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Potenti aerei con un motore centrale e due laterali
- Risposta: TRIREATTORI
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: T__________
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Trireattori' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Potenti aerei con un motore centrale e due laterali". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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