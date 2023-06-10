Luogo della disfatta di Bruto e Cassio nel 42 aC

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Luogo della disfatta di Bruto e Cassio nel 42 aC' è 'Filippi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FILIPPI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Luogo della disfatta di Bruto e Cassio nel 42 aC" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Luogo della disfatta di Bruto e Cassio nel 42 aC". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Filippi? Le battaglie combattute a Filippi rappresentano uno degli episodi più significativi delle guerre civili romane, segnando la sconfitta di Bruto e Cassio. In questa battaglia, le forze degli triumviri si imposero sugli avversari, determinando un punto di svolta nelle loro ambizioni di potere. La vittoria consolidò il predominio degli alleati e sancì la fine di una fase turbolenta della storia romana. La battaglia di Filippi rimane un momento cruciale nella storia antica.

La soluzione associata alla definizione "Luogo della disfatta di Bruto e Cassio nel 42 aC" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Luogo della disfatta di Bruto e Cassio nel 42 aC" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Filippi:

F Firenze I Imola L Livorno I Imola P Padova P Padova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Luogo della disfatta di Bruto e Cassio nel 42 aC" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

