FILIPPI

Curiosità e Significato di Filippi

Perché la soluzione è Filippi? Filippi è un luogo storico in Grecia, noto per la battaglia decisiva tra Romani e Filippo II di Macedonia. Il nome richiama un punto di incontro e rivincita, simbolo di vittoria e ripresa. È anche il titolo di una delle lettere di San Paolo, che invita alla perseveranza e alla fede nelle sfide della vita, dimostrando come ogni sconfitta possa preludere a nuove conquiste.

Come si scrive la soluzione Filippi

F Firenze

I Imola

L Livorno

I Imola

P Padova

P Padova

I Imola

