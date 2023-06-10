Consente il decollo di velivoli in mare aperto

Home / Soluzioni Cruciverba / Consente il decollo di velivoli in mare aperto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Consente il decollo di velivoli in mare aperto' è 'Portaerei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PORTAEREI

Perché la soluzione è Portaerei? Una portaerei è una grande nave progettata per permettere il decollo e l'atterraggio di aeromobili in mare aperto. Questa imbarcazione funge da base mobile, offrendo spazio e supporto logistico a velivoli militari e civili. La sua struttura robusta e le infrastrutture dedicate consentono operazioni aeree prolungate senza necessità di approdi frequenti. La presenza di una portaerei amplia significativamente la capacità di proiezione di forza di una marina, garantendo una presenza strategica in operazioni oceaniche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Consente il decollo di velivoli in mare aperto". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Consente il decollo di velivoli in mare aperto nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Portaerei

La soluzione associata alla definizione "Consente il decollo di velivoli in mare aperto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Consente il decollo di velivoli in mare aperto" conferma che la soluzione 'Portaerei' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Portaerei

P Padova O Otranto R Roma T Torino A Ancona E Empoli R Roma E Empoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Consente il decollo di velivoli in mare aperto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Portaerei' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Nave che dispone di un ampio ponte di voloNave per appontaggiHanno il ponte di voloUn tipo di diga costruita in mare apertoRelativa al mare apertoConsente anche alle auto di solcare il mareRelativo al mare aperto, lontano dalla rivaUna belva del mare