La definizione e la soluzione di: Un tipo di diga costruita in mare aperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FORANEA

Significato/Curiosita : Un tipo di diga costruita in mare aperto

("diga/barriera della schelda orientale") è una diga di sbarramento antitempesta semiaperta sulla schelda orientale (oosterschelde; tratto del mare del... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

