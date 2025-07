Relativo al mare aperto, lontano dalla riva nei cruciverba: la soluzione è Pelagico

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Relativo al mare aperto, lontano dalla riva' è 'Pelagico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PELAGICO

Curiosità e Significato di Pelagico

Perché la soluzione è Pelagico? Il termine pelagico si riferisce a tutto ciò che riguarda le acque aperte del mare, lontano dalla costa e dalla riva. È usato per descrivere organismi, ambienti e zone che vivono in queste regioni profonde e vaste. In pratica, tutto ciò che è al di sopra del fondo marino e lontano dalla terraferma è considerato pelagico, un mondo affascinante e sconosciuto da esplorare.

Come si scrive la soluzione Pelagico

P Padova

E Empoli

L Livorno

A Ancona

G Genova

I Imola

C Como

O Otranto

