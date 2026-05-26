Agevolano il decollo dalla portaerei
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Agevolano il decollo dalla portaerei' è 'Catapulte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CATAPULTE
Perchè la soluzione è Catapulte? Le catapulte sono strumenti essenziali che permettono alle navi da guerra di lanciare rapidamente gli aerei in volo, facilitando il decollo dalla portaerei. Senza di esse, il processo sarebbe molto più lento e complicato, limitando le operazioni e la prontezza delle forze aeree in mare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Agevolano il decollo dalla portaerei nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Catapulte
La soluzione associata alla definizione "Agevolano il decollo dalla portaerei" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Catapulte'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Agevolano il decollo dalla portaerei
- Risposta: CATAPULTE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: C________
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Catapulte' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Agevolano il decollo dalla portaerei". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Atterrare su una portaerei L attività invernale che prevede un decollo Rullano prima del decollo Abbreviazione della nave portaerei Il tempo che l aereo ha per il decollo
Altre definizioni collegate
Con decollo: L arco di tempo per il decollo
Con portaerei: Personaggio che dà il nome a una portaerei statunitense