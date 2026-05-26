Agevolano il decollo dalla portaerei

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Agevolano il decollo dalla portaerei' è 'Catapulte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CATAPULTE

Perchè la soluzione è Catapulte? Le catapulte sono strumenti essenziali che permettono alle navi da guerra di lanciare rapidamente gli aerei in volo, facilitando il decollo dalla portaerei. Senza di esse, il processo sarebbe molto più lento e complicato, limitando le operazioni e la prontezza delle forze aeree in mare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Agevolano il decollo dalla portaerei nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Catapulte

La soluzione associata alla definizione "Agevolano il decollo dalla portaerei" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Catapulte'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Agevolano il decollo dalla portaerei

Agevolano il decollo dalla portaerei Risposta: CATAPULTE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: C________

C________ Inizia con: C

C Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

C Como A Ancona T Torino A Ancona P Padova U Udine L Livorno T Torino E Empoli

La soluzione 'Catapulte' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Agevolano il decollo dalla portaerei". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.