Hanno il ponte di volo

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Una portaerei è una nave da guerra il cui ruolo principale è il trasporto in zona di operazioni, lancio e recupero di aeroplani, agendo in effetti come una base aerea capace di muoversi in mare. Le portaerei permettono pertanto a una forza navale di proiettare la propria potenza aerea fino a grandi distanze senza dover dipendere da basi terrestri locali per gli aerei. Le marine moderne che operano con portaerei, le utilizzano come nucleo della flotta, un ruolo giocato in precedenza dalle corazzate. Il cambiamento iniziò con la crescita della potenza aerea come parte significativa della guerra ed avvenne durante la seconda guerra mondiale. ...

portaerei ( approfondimento) f inv

(militare) (marina) (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) speciale nave di grande stazza e costruita in modo tale da poter far atterrare e decollare piccoli aerei dal proprio ponte superiore

Sillabazione

por | ta | è | re | i

Pronuncia

IPA: /porta'rei/

Etimologia / Derivazione

formato da portare e aereo