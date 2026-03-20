Gira per far muovere velivoli e navi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gira per far muovere velivoli e navi' è 'Elica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELICA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gira per far muovere velivoli e navi" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gira per far muovere velivoli e navi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Elica? L'elica è un elemento meccanico fondamentale che permette di muovere velivoli e navi grazie alla rotazione che genera una spinta. Utilizzata sia nel settore aeronautico che in quello marittimo, l'elica trasforma l'energia motrice in forza propulsiva, consentendo il movimento attraverso l'aria o l'acqua. La sua forma e progettazione sono studiate per massimizzare l'efficienza e ridurre la resistenza durante il funzionamento. La sua funzione principale è quella di far avanzare i mezzi di trasporto.

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Gira per far muovere velivoli e navi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Elica

In presenza della definizione "Gira per far muovere velivoli e navi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gira per far muovere velivoli e navi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Elica:

E Empoli L Livorno I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gira per far muovere velivoli e navi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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