Città portuale della Bretagna famosa per i bastioni

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Città portuale della Bretagna famosa per i bastioni' è 'Saint-malo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAINTMALO

ALTRE SOLUZIONI: SAINT-MALO

Perché la soluzione è Saint-malo? Saint-Malo è una città situata sulla costa della Bretagna, nota per la sua importanza storica come porto e centro commerciale. La sua architettura è caratterizzata da possenti bastioni che circondano il centro storico, testimonianza della sua funzione difensiva nel passato. La città è rinomata anche per le sue mura fortificate e le strade acciottolate che raccontano secoli di storia marittima. La sua posizione strategica le ha conferito un ruolo di rilievo nel commercio e nella difesa costiera.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Città portuale della Bretagna famosa per i bastioni". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Città portuale della Bretagna famosa per i bastioni nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Saint-malo

Se la definizione "Città portuale della Bretagna famosa per i bastioni" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Città portuale della Bretagna famosa per i bastioni" conferma che la soluzione 'Saint-malo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Saint-malo

S Savona A Ancona I Imola N Napoli T Torino M Milano A Ancona L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Città portuale della Bretagna famosa per i bastioni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Saint-malo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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