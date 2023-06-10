Anello che ruota sul quadrante di certi orologi

Sara Verdi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Anello che ruota sul quadrante di certi orologi' è 'Ghiera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

GHIERA

Perchè la soluzione è Ghiera? La ghiera è l’anello che si muove intorno al quadrante di alcuni orologi, permettendo di regolare o segnare determinate funzioni. La sua rotazione è fondamentale per impostare correttamente il tempo o altre caratteristiche dell’orologio. È un elemento pratico e funzionale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Anello che ruota sul quadrante di certi orologi
  • Risposta: GHIERA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    GIA
  • Inizia con: G
  • Finisce con: A
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Anello che ruota sul quadrante di certi orologi: risposta da 6 lettere

Quando la definizione "Anello che ruota sul quadrante di certi orologi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Ghiera. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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