Anello che ruota sul quadrante di certi orologi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Anello che ruota sul quadrante di certi orologi' è 'Ghiera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

G H I E R A

Perchè la soluzione è Ghiera? La ghiera è l’anello che si muove intorno al quadrante di alcuni orologi, permettendo di regolare o segnare determinate funzioni. La sua rotazione è fondamentale per impostare correttamente il tempo o altre caratteristiche dell’orologio. È un elemento pratico e funzionale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Anello che ruota sul quadrante di certi orologi

Anello che ruota sul quadrante di certi orologi Risposta: GHIERA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: G I A

Inizia con: G

G Finisce con: A

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Anello che ruota sul quadrante di certi orologi: risposta da 6 lettere

Quando la definizione "Anello che ruota sul quadrante di certi orologi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Ghiera. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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