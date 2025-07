Vengono incisi sul quadrante della meridiana nei cruciverba: la soluzione è Numeri Romani

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Vengono incisi sul quadrante della meridiana' è 'Numeri Romani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NUMERI ROMANI

Curiosità e Significato di Numeri Romani

Vuoi sapere di più su Numeri Romani? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 12 lettere nella pagina dedicata: Numeri Romani.

Perché la soluzione è Numeri Romani? I numeri romani sono un sistema di numerazione antichissimo, nato nell'antica Roma, che utilizza lettere come I, V, X, L, C, D e M per rappresentare i numeri. Vengono spesso incisi sui quadranti delle meridiane e su orologi antichi, donando un tocco di eleganza e tradizione. Sono un modo originale e raffinato per indicare il tempo, mantenendo vivo il fascino della storia.

Come si scrive la soluzione Numeri Romani

Stai cercando la risposta alla definizione "Vengono incisi sul quadrante della meridiana"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

N Napoli

U Udine

M Milano

E Empoli

R Roma

I Imola

R Roma

O Otranto

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

