Regola il moto alternato del bilanciere in certi orologi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regola il moto alternato del bilanciere in certi orologi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : MOLLA A SPIRALE

Significato/Curiosità : Regola il moto alternato del bilanciere in certi orologi

La molla a spirale, comunemente nota come "spirale", è un componente cruciale presente in alcuni tipi di orologi, come gli orologi meccanici. La sua funzione principale è regolare il moto alternato del bilanciere, un'altra componente chiave dell'orologio. La molla a spirale è realizzata in acciaio o leghe di metallo speciale ed è progettata per immagazzinare energia quando viene caricata, ad esempio, dallo scorrimento del carica del meccanismo dell'orologio. Rilascia poi gradualmente questa energia sotto forma di oscillazioni regolari, controllando la velocità del bilanciere e quindi la precisione del tempo misurato dall'orologio. La molla a spirale è uno degli ingranaggi più critici dell'orologio meccanico e la sua qualità influisce direttamente sulla precisione e l'affidabilità dell'orologio.

