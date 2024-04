La definizione e la soluzione di 7 lettere: Indica il giorno in certi orologi. DATARIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

Significato e Curiosità su: La Dataria apostolica (originariamente denominata "Dataria de' Brevi", e successivamente "Dataria de' Brevi e de' Lotti") era un importante ufficio della Curia romana creato nel XIV secolo con competenze in materia di benefici ecclesiastici e di grazie; era presieduto da un datario, che non era necessariamente un cardinale, anche se per consuetudine, l'incarico era quasi sempre ricoperto da un porporato. Prima della riforma della Dataria del 1908, per lunghi periodi il titolo di datario non fu in uso e la Dataria rimase presieduta da un pro-datario. Il nome deriva dall'apposizione della data sui documenti (come avviene civilmente ...

datare (vai alla coniugazione)

contraddistinguere un documento apponendovi una data devi datare questo bollettino postale

Intransitivo

datare (vai alla coniugazione)

Sillabazione

da | tà re

Pronuncia

IPA: /da'tare/

Etimologia / Derivazione

deriva da data

