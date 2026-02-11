Sovrasta la ruota dell auto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sovrasta la ruota dell auto' è 'Parafango'.

SOLUZIONE: PARAFANGO

Perché la soluzione è Parafango? Il parafango è la parte che copre e protegge la ruota dell'auto, impedendo che polvere, fango e detriti si accumulino o danneggino le componenti sottostanti. È installato sopra la ruota, creando una barriera che aiuta a mantenere pulita e in buone condizioni la parte inferiore del veicolo. La sua funzione principale è quella di sovrastare la ruota, contribuendo anche all'estetica e alla sicurezza del mezzo.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sovrasta la ruota dell auto" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sovrasta la ruota dell auto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

La soluzione associata alla definizione "Sovrasta la ruota dell auto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sovrasta la ruota dell auto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Parafango:

P Padova A Ancona R Roma A Ancona F Firenze A Ancona N Napoli G Genova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sovrasta la ruota dell auto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

