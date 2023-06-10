Accessorio da indossare la cui misura va da 6 a 10
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SOLUZIONE: GUANTO
Perché la soluzione è Guanto? Un guanto è un accessorio da indossare che copre la mano, spesso realizzato in vari materiali come pelle, tessuto o gomma. La sua funzione principale è proteggere, riscaldare o offrire una presa migliore durante diverse attività. La misura di un guanto varia solitamente da 6 a 10, per adattarsi alle diverse dimensioni delle mani. Questo accessorio può essere elegante o funzionale, a seconda del contesto in cui viene utilizzato. La sua versatilità lo rende un elemento comune in molte situazioni quotidiane.
Accessorio da indossare la cui misura va da 6 a 10 nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Guanto
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Accessorio da indossare la cui misura va da 6 a 10
- Risposta: GUANTO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: G_____
- Inizia con: G
- Finisce con: O
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Guanto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Accessorio da indossare la cui misura va da 6 a 10". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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