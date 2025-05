Un periodo in cui va tutto storto nei cruciverba: la soluzione è Momentaccio

Home / Soluzioni Cruciverba / Un periodo in cui va tutto storto

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un periodo in cui va tutto storto' è 'Momentaccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MOMENTACCIO

Curiosità e Significato di "Momentaccio"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Momentaccio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Momentaccio.

Momentaccio è un termine colloquiale che descrive un periodo di difficoltà o sfortuna in cui si verificano una serie di eventi negativi o imprevisti. È un momento di particolare malcontento, in cui le cose non sembrano andare per il verso giusto, portando frustrazione e stress. In sintesi, rappresenta un tempo di avversità e sfortune.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ventiquattr ore in cui tutto va maleUn villaggio in cui tutto è a buon prezzoIl periodo in cui il sole picchia di più

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Momentaccio

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un periodo in cui va tutto storto", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

O Otranto

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T T O U R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TUTOR" TUTOR

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.