La Soluzione ♚ Accessorio del baseball La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GUANTO .

Curiosità su Accessorio del baseball: Di ciambella, pallina o parallelepipedo doughnut – tecnica dell'automobilismo doughnut – accessorio del baseball donut (disambigua) donuts doughnuts... Il guanto è un capo di abbigliamento che si indossa sulla mano. Ha lo scopo principale di proteggere le mani dal freddo, ma può essere usato anche semplicemente con una funzione estetica. Viene realizzato con svariati tipi di decorazioni e materiali, tra cui pelle, stoffa, filato di lana e altre fibre. I guanti sono anche in alcuni casi un dispositivo di protezione individuale, usato per difendere le mani da diversi tipi di agenti pericolosi o danni, tra i quali alcune sostanze chimiche, agenti patogeni, fratture, tagli o abrasioni in ambito sportivo o lavorativo, ustioni da caldo e da freddo.

