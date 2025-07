Tale è il soggetto che dona qualcosa pro bono nei cruciverba: la soluzione è Regalante

REGALANTE

Curiosità e Significato di Regalante

Perché la soluzione è Regalante? Regalante è chi dona qualcosa gratuitamente, senza chiedere nulla in cambio. È colui che offre un dono o un servizio in modo spontaneo e generoso, spesso per spirito di altruismo o cortesia. Questa parola rappresenta quindi la figura di chi fa un gesto di dono, rendendo il momento speciale e significativo per chi riceve. In sintesi, il regalante è il protagonista di un gesto di generosità.

Come si scrive la soluzione Regalante

R Roma

E Empoli

G Genova

A Ancona

L Livorno

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

