La Soluzione ♚ Tale è un vero amico

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Tale è un vero amico. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TESORO

Curiosità su Tale e un vero amico: Migliore amico (hachi: a dog's tale) è un film del 2009 diretto da lasse hallström, basato sulla storia vera del cane giapponese hachiko e sul film giapponese... Il tesoro (dal greco sa - thesauros, in latino thesaurus) è un accumulo di ricchezze (oggetti d'oro e d'argento, monete, pietre preziose, gioielli).

