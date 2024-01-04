Tale da bollare di infamia

Home / Soluzioni Cruciverba / Tale da bollare di infamia

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Tale da bollare di infamia' è 'Disonorevole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISONOREVOLE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tale da bollare di infamia" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tale da bollare di infamia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Disonorevole? La parola disonorevole si riferisce a qualcosa o qualcuno che, per comportamenti o azioni, si rende colpevole di infamia. Essa indica un atteggiamento o una condotta che viola i principi morali e sociali, suscitando disprezzo e condannando chi la compie. In questo senso, il termine evidenzia una perdita di reputazione e dignità, associata a comportamenti riprovevoli. La sua applicazione riguarda situazioni o persone che si distinguono per una condotta riprovevole e inaccettabile.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Tale da bollare di infamia nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Disonorevole

Se la definizione "Tale da bollare di infamia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tale da bollare di infamia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Disonorevole:

D Domodossola I Imola S Savona O Otranto N Napoli O Otranto R Roma E Empoli V Venezia O Otranto L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tale da bollare di infamia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Che causa infamiaTali da bollare d infamiaTale è la carnagione mediterraneaTale è l argomento inconsistenteTale è l uomo come animaleTale e la lingua non più usata