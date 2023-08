Raccoglie e dona sangue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Raccoglie e dona sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AVIS

L'AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) è un'organizzazione senza scopo di lucro impegnata nella raccolta e nella donazione di sangue. Fondata con l'obiettivo di garantire scorte di sangue sicure ed adeguate per i pazienti, l'AVIS svolge un ruolo cruciale nel sistema sanitario. I suoi volontari organizzano regolari campagne di donazione e promuovono la consapevolezza sull'importanza della donazione di sangue. Attraverso la solidarietà e l'impegno, l'AVIS contribuisce a salvare vite umane, sostenendo ospedali e centri medici. Questa organizzazione esemplifica l'empatia e la generosità della comunità, dimostrando che un piccolo gesto può fare una grande differenza nella vita delle persone.

