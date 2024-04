La Soluzione ♚ È soggetto a variazioni La definizione e la soluzione di 4 lettere: È soggetto a variazioni. TEMA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. E soggetto a variazioni: Sostantivo Significato e Curiosità su tema ( approfondimento) m sing (pl.: temi) argomento meritevole di approfondimento e dibattito, intorno al quale si sviluppano discorsi e ragionamenti il principale tema politico del giorno è la riforma elettorale (letteratura) (scuola) breve componimento scritto, solitamente in forma di saggio, svolto come esercizio o compito dagli studenti su un soggetto solitamente deciso dall'insegnante scrivere un tema

il tema di italiano è andato male, ho preso un'insufficienza in tema: secondo quello di cui si sta parlando (arte) il soggetto principale di un'opera artistica o della produzione artistica di un dato autore il tema di questo film sono i patimenti amorosi

nelle sue opere Foscolo affronta spesso il tema del dolore e dell'esilio

la lotta dell'uomo con la natura è un tema caro agli scrittori romantici (musica) frase melodica con ruolo strutturale nello sviluppo di un brano (linguistica) , (grammatica) parte invariante di una parola, cui si aggiunge una desinenza per formare le diverse forme grammaticali il tema del verbo "dormire" è "dorm-" (letterario) timore, paura si piegò al ricatto per tema di ritorsioni (storia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sostantivo tema f solo sing paura Voce verbale tema prima persona singolare del congiuntivo presente di temere seconda persona singolare del congiuntivo presente di temere terza persona singolare del congiuntivo presente di temere terza persona singolare dell'imperativo di temere Sillabazione (timore) té | ma

(riassunto) tè | ma Pronuncia IPA: /'tma/ Etimologia / Derivazione (timore) derivazione di temere

derivazione di temere (argomento, soggetto) dal latino thema ossia "argomento", posizione degli astri , e nel latino tardo anche tema d’una parola ), che è dal greco µa , ovvero "ciò che si pone", derivazione di tµ ossia "porre, collocare"

dal latino ossia "argomento", , e nel latino tardo anche ), che è dal greco , ovvero "ciò che si pone", derivazione di ossia "porre, collocare" (voce verbale) vedi temere Sinonimi (di discorso, scritto) argomento, soggetto, contenuto, motivo, nucleo, materia, questione, tesi, concetto, assunto

argomento, soggetto, contenuto, motivo, nucleo, materia, questione, tesi, concetto, assunto scritto, elaborazione scritta, compito, componimento, composizione, elaborato, esercitazione, svolgimento, trattazione

( musica ) idea melodica, motivo, motivo conduttore, melodia, aria, leitmotiv, ritornello, refrain

idea melodica, motivo, motivo conduttore, melodia, aria, leitmotiv, ritornello, refrain ( linguistica ) (in morfologia) radice, parte invariabile

radice, parte invariabile (letterario) timore, paura Parole derivate tematico, tematica, tematizzare Altre Definizioni con tema; soggetto; variazioni; Scomunica; Un insieme di argomenti; La filosofia dei calcoli; Soggetto di un film; Un soggetto che interessa l esorcista; Un soggetto della coppia; Senza variazioni nella chitarra; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a È soggetto a variazioni

TEMA

T

E

M

A

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'È soggetto a variazioni' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.