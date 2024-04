La Soluzione ♚ Barchette affusolate La definizione e la soluzione di 5 lettere: Barchette affusolate. CANOE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Barchette affusolate: Canoe.com è un portale web canadese in lingua inglese e una rete di siti web ed è una sussidiaria di Postmedia Network. Nell'intestazione compare la frase Canadian Online Explorer; il nome è anche evidentemente un gioco di parole con "canoa" (o canoë in francese). La sede di Canoe è a Toronto, al 333 di King Street East.Al momento del lancio, Canoe era una joint venture tra Sun Media (Toronto Sun Publishing Corp.) e Rogers Communications (Rogers Multi-Media Inc.), sebbene Rogers vendesse le sue azioni di Canoe a BCE Inc. nel suo primo anno.Al culmine della sua popolarità, Canoe aveva una versione in lingua inglese e francese e possedeva un ... Altre Definizioni con canoe; barchette; affusolate; Imbarcazioni d acqua dolce; Imbarcazioni simili alle piroghe; Leggeri natanti; Così sono dette gambe snelle e affusolate; Cerca altre soluzioni cruciverba

