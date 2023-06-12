Così sono dette le piante come aglio o gladiolo

Home / Soluzioni Cruciverba / Così sono dette le piante come aglio o gladiolo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Così sono dette le piante come aglio o gladiolo' è 'Bulbacee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BULBACEE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Così sono dette le piante come aglio o gladiolo" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così sono dette le piante come aglio o gladiolo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Bulbacee? Le bulbacee sono piante che si caratterizzano per avere i loro organi di riserva sotto forma di bulbo, come l'aglio o il gladiolo. Questi organi consentono loro di sopravvivere a condizioni avverse e di rifiorire anno dopo anno. La loro struttura permette di accumulare nutrienti essenziali per la crescita. Sono molto apprezzate in giardinaggio per la loro resistenza e fioritura decorativa, rendendole piante molto diffuse nei giardini.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Così sono dette le piante come aglio o gladiolo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Bulbacee

La soluzione associata alla definizione "Così sono dette le piante come aglio o gladiolo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così sono dette le piante come aglio o gladiolo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Bulbacee:

B Bologna U Udine L Livorno B Bologna A Ancona C Como E Empoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così sono dette le piante come aglio o gladiolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Così sono anche dette le piante sempreverdiCosì sono dette le piante che vivono almeno due anniCosì sono dette varie piante acquaticheCosì sono dette le regioni meridionali della FranciaCosì sono dette le 12 rocce del Port Campbell Park