Una guarnizione dell idraulico nei cruciverba: la soluzione è Stoppa

Home / Soluzioni Cruciverba / Una guarnizione dell idraulico

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una guarnizione dell idraulico' è 'Stoppa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STOPPA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Stoppa? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Stoppa.

Perché la soluzione è Stoppa? Stoppa è un termine colloquiale usato in ambito idraulico per indicare una guarnizione o un tappo che blocca o sigilla una perdita d'acqua. È come mettere un tappo temporaneo o permanente per evitare che l'acqua fuoriesca, riparando un tubo o una tubatura rotta. In sostanza, rappresenta la soluzione pratica per fermare una perdita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Per le guarnizioni idraulicheUn gioco d azzardo di carte simile al pokerUn condotto dell impianto idraulicoStudiano i tessuti dell organismoRegione dell Austria meridionale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Una guarnizione dell idraulico"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

T Torino

O Otranto

P Padova

P Padova

A Ancona

L L O C A U I C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LUCCIOLA" LUCCIOLA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.