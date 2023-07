Per le guarnizioni idrauliche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per le guarnizioni idrauliche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STOPPA

Significato/Curiosità : Per le guarnizioni idrauliche

La stoppa è un materiale utilizzato per le guarnizioni idrauliche, specialmente in passato. Si tratta di una fibra naturale, generalmente di canapa, che viene intrecciata o avvolta attorno a tubi o raccordi per prevenire perdite di fluidi. La stoppa viene compressa tra le superfici di contatto per creare una tenuta stagna. Sebbene la stoppa sia stata ampiamente utilizzata in passato, oggi sono disponibili materiali più moderni e resistenti, come le guarnizioni in gomma o materiali sintetici, che offrono prestazioni superiori in termini di durata e tenuta. Nonostante ciò, la stoppa ha giocato un ruolo importante nella storia dell'idraulica e come materiale per le guarnizioni.

