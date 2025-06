Come la panna da guarnizione nei cruciverba: la soluzione è Montata

Home / Soluzioni Cruciverba / Come la panna da guarnizione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Come la panna da guarnizione' è 'Montata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONTATA

Curiosità e Significato di Montata

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Montata, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Montata? MONTATA indica qualcosa che è stato lavorato fino a diventare soffice e spumosa, come la panna da guarnizione. Si ottiene montando il prodotto con uno sbattitore, incorporando aria per renderlo leggero e compatto. Questo termine si usa anche per descrivere creme, albumi e altri ingredienti preparati con questa tecnica, rendendoli ideali per decorare o arricchire dolci e dessert.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Riempie le meringheUn preparato dei pasticcieriPuò guarnire il gelatoPuò esserlo la pannaGuarnizione di pizzi e trineDolce con gelato e panna montata: split

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Montata

Non riesci a risolvere la definizione "Come la panna da guarnizione"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

O Otranto

N Napoli

T Torino

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T I C I S R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ISTRICI" ISTRICI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.