Un utensile dell idraulico

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un utensile dell idraulico' è 'Allargatubi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALLARGATUBI

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Perché la soluzione è Allargatubi? L'allargatubi è uno strumento essenziale nel settore idraulico, utilizzato principalmente per modificare la sezione di tubi e raccordi metallici. La sua funzione consiste nel dilatare o allargare le estremità dei tubi, facilitando così l'inserimento di raccordi o giunzioni senza danneggiarli. Questo utensile permette di ottenere connessioni più robuste e precise, riducendo il rischio di perdite e migliorando la qualità dell'impianto idraulico. La sua versatilità lo rende indispensabile in molte operazioni di installazione e riparazione.

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Un utensile dell idraulico nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Allargatubi

Per risolvere la definizione "Un utensile dell idraulico", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Allargatubi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un utensile dell idraulico

Un utensile dell idraulico Risposta: ALLARGATUBI

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: A__________

A__________ Inizia con: A

A Finisce con: I

Le 11 lettere della soluzione

A Ancona L Livorno L Livorno A Ancona R Roma G Genova A Ancona T Torino U Udine B Bologna I Imola

La soluzione 'Allargatubi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un utensile dell idraulico". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.