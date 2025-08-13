Un utensile dell idraulico

Alessia Mogavero | 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un utensile dell idraulico' è 'Allargatubi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALLARGATUBI

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Perché la soluzione è Allargatubi? L'allargatubi è uno strumento essenziale nel settore idraulico, utilizzato principalmente per modificare la sezione di tubi e raccordi metallici. La sua funzione consiste nel dilatare o allargare le estremità dei tubi, facilitando così l'inserimento di raccordi o giunzioni senza danneggiarli. Questo utensile permette di ottenere connessioni più robuste e precise, riducendo il rischio di perdite e migliorando la qualità dell'impianto idraulico. La sua versatilità lo rende indispensabile in molte operazioni di installazione e riparazione.

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Un utensile dell idraulico nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Allargatubi

Per risolvere la definizione "Un utensile dell idraulico", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Allargatubi'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un utensile dell idraulico
  • Risposta: ALLARGATUBI
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Schema utile: A__________
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Le 11 lettere della soluzione

A Ancona
L Livorno
L Livorno
A Ancona
R Roma
G Genova
A Ancona
T Torino
U Udine
B Bologna
I Imola

La soluzione 'Allargatubi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un utensile dell idraulico". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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